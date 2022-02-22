أسعار النفط تقفز بعد اعتراف روسيا رسميًا بجمهوريتي دونيتسك و لوغانسك

2022/02/22 | 08:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط عالمياً بعد اعتراف روسيا رسمياً بجمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين.وسجل خام برنت ارتفاعاً بأكثر من 4% ويتداول عند 97.49 دولار للبرميل.

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