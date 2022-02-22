متحور جديد من أوميكرون يتفشى في أميركا

2022/02/22 | 08:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يراقب العلماء عن كثب نسخة فرعية من المتحور أوميكرون تنشر بهدوء في شتى أنحاء الولايات المتحدة.وذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن السلالة BA.2 من “أوميكرون”، تنتشر في 30 ولاية أميركية، وتشكل حوالى 3.9 بالمئة من إجمالي الإصابات الجديدة.ويلاحظ العلماء بأن هذه السلالة تنتشر بسرعة كبيرة، كما تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض […]

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