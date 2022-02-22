العدل تتخذ إجراءات لتتخفيف الزخم في دوائرها

2022/02/22 | 08:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أتخاذ عدداً من الاجراءات للتخفيف من زخم المراجعين في مديرياتها، ولتسهيل حصول الموطنين على مستحقاتهم المالية بأسرع وقت.

وقال مدير عام دائرة التنفيذ بشار احمد محمد في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "الدائرة باشرت بإنجاز مشروع بطاقة الدفع الالكتروني لصرف مستحقات الدائنين بدلاً من الصرف اليدوي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال اصدار عدد كبير من بطاقات (ماستر كارد) وبالتعاون مع المصرف الزراعي وتوزيعها وتفعيلها، مبيناً ان اصدار البطاقات مستمر لمراجعي المديريات في بغداد والمحافظات".

وأضاف، أنه "تم اقامة دورة للمنفذين العدول، وتخرج منها (37) منفذاً ووزعوا على المديريات لدعم الملاك الوظيفي فيها بمنفذين عدول جدد".

وأشار إى، أنه "بالتنسيق مع وزارة المالية ومجالس المحافظات ودوائر القائممقامية والمجالس البلدية، فقد تم انتقال عدد من المديريات من الاماكن الصغيرة التي تشغلها مع المحاكم، الى اماكن أفضل وبدون بدلات ايجار، كمديريات تنفيذ (الجبايش، الصويرة، الدغارة)"، مؤكداً "استحداث مديريات تنفيذ جديدة في قضاء الطارمية وسدة الكوت، لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف الزحام".

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