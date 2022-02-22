مصر.. البنك المركزي يطلق مبادرة لتيسير الاستيراد.. ومسؤول يوضح الفوائد

2022/02/22 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتيسير الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وذلك من خلال قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك بضمان محفظة البنك للجزء غير المغطى من اعتماد المستوردين

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