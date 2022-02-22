تركيا تعلن موقفها من قرار بوتين الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

2022/02/22 | 08:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا

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