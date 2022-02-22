خرائط الطقس تؤشر موجة مطرية جديدة.. الحرارة نحو 30 مئوية قريباً

2022/02/22 | 08:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر بعض مناطق البلاد بموجة مطرية بدءاً من اليوم، وارتفاع درجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (22 شباط 2022)، إن "خرائط الطقس تشير إلى حالة جوية ممطرة متوقعة خلال الأيام القادمة، وهي شبيهة بالحالة السابقة من ناحية كميات الأمطار وحركة الرياح".

وأضاف، الحالة ستبدأ من اليوم الثلاثاء في مناطق أقصى الشمال، وتزداد خلال الأيام القادمة لتشمل مناطق متفرقة من المنطقة الوسطى والجنوبية والمنطقة الغربية".

وتابع، "من المتوقع أن تشهد اليوم المناطق الشمالية من البلاد طقساً غائماً بشكل جزئي إلى غائم، مع فرصة لزخات أمطار خصوصاً في دهوك وأربيل وبشكل خفيف في الموصل وكركوك والسليمانية بينما يسود الاستقرار الجوي في باقي المناطق مع ظهور بعض السحب المتفرقة".

وبين، "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما من المتوقع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية في المنطقة الغربية وبادية الجنوب تتبعها باقي المناطق خلال يوم الأربعاء، وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية خلال يوم الخميس والجمعة وستكون مثيرة للغبار".

وأشار إلى ان "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً بشكل أكبر خلال الأيام القادمة لتقترب من 30 درجة مئوية في مناطق عديدة من البلاد".

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