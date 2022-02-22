تعرف على أسعار المعدن الاصفر في الاسواق المحلية

2022/02/22 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تنشر وكالة ايرث نيوز، اسعار بيع شراء الذهب في الاسواق المحلية.وجاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، على النحو الاتي :- – سعر بيع مثقال الذهب المستورد 395 الف – سعر شراء مثقال الذهب المستورد 385 الف – سعر شراء مثقال الذهب العراقي 360 الف

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