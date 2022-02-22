تحذيرات سياسية من سعي خارجي لتدمير البيت الشيعي

2022/02/22 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اطلقت أوساط سياسية تحذيرات من سعي خارجي مدعوم من الخليج وتركيا لتفتيت وتقسيم البيت الشيعي، مشددين على أهمية اللجوء الى لغة الحوار والمنطق والتعقل لحلحة الازمة الراهنة والخروج من الانسداد السياسي.وقال عضو تحالف الفتح علي حسين لـ /المعلومة/، ان “الأطراف السياسية على دراية بأن عدم اشتراك الاطار التنسيقي بالعملية السياسية سيجعل […]

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