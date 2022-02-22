أزمة الطاقة تتواصل في أوروبا وتحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

2022/02/22 | 08:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مسؤولة بارزة بالمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيدرس إمكانية إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها من الغاز الطبيعي إلى مستويات معينة بينما يسعى التكتل لتحقيق أمن الطاقة.وأشارت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إلى قوانين سارية بالفعل في بعض الدول لتعزيز المخزونات قبيل كل شتاء.أوضحت سيسمون خلال مؤتمر صحافي “في الوقت […]

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