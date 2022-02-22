ارتفاع في أسعار النفط مع تطورات أزمة أوكرانيا

2022/02/22 | 08:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين، الثلاثاء، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن أمرت موسكو قواتها بدخول منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، على ما نقلت وكالة رويترز.

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