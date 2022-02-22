راضي: الطرف الاخر يحاول تسويق نفسه كـ “مظلوم” ولايوجد دليل لتعرضه للتهديد

2022/02/22 | 08:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، ان الطرف الاخر يحاول تسويق نفسه كمظلوم، في وقت لايوجد فيه أي دليل على تعرضه للتهديد.وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “الوضع السياسي المرتبك وتعطيل الكثير من القضايا الدستورية والتهديد بالثلث المعطل وكذلك ملف الاكراد والقرارات الصادرة من القضاء، دفع الطرف الاخر على […]

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