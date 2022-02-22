2022/02/22 | 09:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة قرب منفذ المنذرية بديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة قرب منفذ المنذرية بديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة قرب منفذ المنذرية بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).