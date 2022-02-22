خبير اقتصادي يرجح تجاوز أسعار النفط عتبة الـ 100 نتيجة الازمة الروسية الأوكرانية

2022/02/22 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجح الخبير الاقتصادي وسام التميمي، تجاوز أسعار النفط عتبة الـ 100 دولار للبرميل نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا الى ان أوروبا ستزيد الطلب على النفط باعتباره بديلا للغاز الروسي في حال فرض عقوبات صارمة على موسكو.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “القارة الأوروبية ستتوجه نحو مايسمى منطقة الشرق الأوسط للحصول على الغاز وكذلك […]

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