2022/02/22 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، من اعتقال عصابة للسرقة في خور الزبير.وذكرت مديرية شرطة محافظة البصرة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة إجرامية للسرقة مكونة من ثلاثة متهمين في خور الزبير”.وأضاف البيان، أن “التحقيقات اسفرت عن اعتراف المتهمين بتنفيذهم (22) عملية سرقة”، مشيراً […]

ظهرت المقالة شرطة البصرة تطيح بعصابة للسرقة في خور الزبير أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تطيح بعصابة للسرقة في خور الزبير) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تطيح بعصابة للسرقة في خور الزبير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).