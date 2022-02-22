تفاصيل لقاء زيدان بعمدة لندن ورئيس المحكمة التجارية

2022/02/22 | 09:13 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس مجلس القضاء الاعلى يلتقي عمدة لندن

بغداد / إعلام القضاء

بتاريخ 21 /2 /2022 زار السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان مبنى عمدة لندن رفقة الوفد المرافق لسيادته حيث التقى عمدة لندن اللورد فينسينت كيفيني وبحث معه مشاريع استضافة العاصمة لندن للنشاطات القضائية والقانونية المختصة بالاعمال التجارية.

زار السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان والوفد المرافق لسيادته المحكمة التجارية في لندن حيث التقى رئيس المحكمة السير روبن ناولز وبحث معه اقامة دورات تدريبية في لندن لقضاة المحاكم التجارية في العراق ومشاركة العراق في الموتمر الخاص بالمحاكم التجارية المزمع انعقاده في العاصمة الاسترالية سدني.

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