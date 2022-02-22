تحرك نيابي لمقاضاة الشركات المسؤولة عن تهريب نفط كردستان

2022/02/22 | 09:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، الثلاثاء ، عن تحرك نيابي لمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن تهريب نفط كردستان وبيعه، مبينا ان التوجه النيابي يشمل مساءلة الحكومة عن اتفاق النصف قرن لبيع النفط.وقال الجمالي في تصريح ل / المعلومة/ ان “حكومة إقليم كردستان تقوم بإهدار ثروات الشعب ورهنت […]

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