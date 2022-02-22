تفكيك عبوة ناسفة داخل كراج للسيارات في ديالى

2022/02/22 | 09:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل كراج للسيارات قرب منفذ المنذرية الحدودي.

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