2022/02/22 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت الصين اتخاذ إجراءات مضادة ضد شركتي “رايثيون” و”لوكهيد مارتن”، بعد اتهامهما بـ”تقويض سيادة الصين ومصالحها الأمنية بشكل خطير”.ونقلت وكالة “شينخوا” عن وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن “الشركتين العسكريتين الأمريكيتين تعملان منذ فترة طويلة في مبيعات الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية”.وأكد وانغ أن “مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تعلن اتخاذ “إجراءات مضادة” ضد شركتين عسكريتين أمريكيتين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تعلن اتخاذ “إجراءات مضادة” ضد شركتين عسكريتين أمريكيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).