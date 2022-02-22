عشرات الخريجين يغلقون شركة نفط ذي قار للمطالبة بالتعيين (صور)

2022/02/22 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاراغلق العشرات من الخريجين المعتصمين، اليوم الثلاثاء، شركة نفط ذي قار، للمطالبة بالتعيين.وأفاد مراسل (بغداد اليوم)، أن "عشرات الخريجين المعتصمين امام شركة نفط ذي قار اقدموا على إغلاق بوابات الشركة ومنعوا الموظفين من الدوام".وأضاف ان "إغلاق شركة النفط جاء احتجاجا على تسويف مطالب الخريجين المطالبين بالتعيينات والمعتصمين منذ ٦ اشهر من دون أية استجابة لمطالبهم".

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