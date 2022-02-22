2022/02/22 | 09:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنعى وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، رحيل المفكر والباحث الموسوعي سهيل قاشا الذي اشتهر بكتبه ومؤلفاته التي تجاوزت 77 مؤلفاً. وذكر بيان لوزارة الثقافة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تنعى رحيل المفكر والباحث الموسوعي سهيل قاشا الذي اشتهر بكتبه ومؤلفاته التي تجاوزت 77 مؤلفاً دارت أغلبها حول تاريخ العراق القديم والحوار الإسلامي المسيحي عن ثمانين عاما حيث ولد في سهل نينوى سنة ‪1944_ والذي توفى صباح السبت الماضي‪ في مستشفى البيال ". وأضاف البيان أن "الراحل ولد في بلدة بخديدا (قضاء الحمدانية) لعائلة سريانية عام 1942 وتلقى دروسه الابتدائية في مدرسة الحمدانية الثانية في بخديدا من الفترة 1948 لغاية 1954 ،انتقل بعد ذلك مع أسرته إلى الموصل، واصل دراسته في الموصل وفي مدرسة أم الربيعين للفترة من العام 1954 – 1858، ثم في الإعدادية الشرقية من العام 1958 – "1960. وتابع: "وبعد أن أكمل دروسه اللاهوتية في اكليريكية مار انطون البادواني ارتقى إلى الدرجة الكهنوتية وعين مديراً للاكليريكية الكبرى للسريان وهو عضو اتحاد المؤرخين العرب، وعضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والعرب، عضو اللجنة الأسقفية للحوار الإسلامي المسيحي في لبنان سابقاً، وعمل سابقاً أستاذاً لمادة الإسلاميات ومادة الحوار الإسلامي المسيحي في معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت وجامعة الحكمة في بيروت و جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة تنعى رحيل المفكر والباحث الموسوعي سهيل قاشا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة تنعى رحيل المفكر والباحث الموسوعي سهيل قاشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).