الطائي: حظوظ الديمقراطي برئاسة الجمهورية في اضعف حالاتها

2022/02/22 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان حظوظ الحزب الديمقراطي الكردستاني في اضعف حالاتها بعد ان خسر اقوى مرشحيه لرئاسة الجمهورية، لافتا الى ان الأحزاب المتحالفة معه قد تكون في حرج إزاء تقديمه شخصيات غير معروفة في الوسط السياسي لمثل هذا المنصب الحساس.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “معظم التوقعات تشير الى تجديد الولاية […]

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