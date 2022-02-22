2022/02/22 | 09:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجل الذهب أعلى مستوى في تسعة أشهر، اليوم الثلاثاء، مع اشتداد الوضع في أوروبا الشرقية.وارتفع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1909.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:58 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الأول من يونيو/ حزيران عند 1913.89 دولار للأوقية في وقت سابق، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة […]

ظهرت المقالة عالمياً..



ارتفاع أسعار الذهب بسبب الازمة الاوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

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