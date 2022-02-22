تعليق جديد من المالية بشأن قيمة العملة

2022/02/22 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة المالية : التضخم في الاسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة، فضلا عن استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض اسعار اضافية لاغراض المنافسة وتحقيق مكاسب اضافية

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