2022/02/22 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 28 مطلوباً للقضاء في محافظة كربلاء.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مديرية شرطة محافظة كربلاء تمكنت من القاء القبض على 28 متهماً مطلوباً لقضاء بقضايا مختلفة، خلال حملات أمنية نفذتها في الاسواق والاماكن العامة والخاصة”.وأضاف البيان أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية […]

ظهرت المقالة القبض على 28 مطلوباً للقضاء في محافظة كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 28 مطلوباً للقضاء في محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 28 مطلوباً للقضاء في محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).