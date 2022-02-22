السعداوي يوضح مصير موازنة 2022

2022/02/22 | 09:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب السابق عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء ، ان حكومة تصريف الاعمال لا تمتلك صلاحية إرسال مشروع قانون الموازنة كما تطالبها بعض القوى السياسية، مبينا ان موازنة 2022 من مسؤولية الحكومة المقبلة.وقال السعداوي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” مشروع قانون الموازنة للعام الجاري لن يتم […]

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