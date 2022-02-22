المالية: التضخم ظاهرة عالمية لاترتبط بقيمة العملة

2022/02/22 | 09:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة.

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