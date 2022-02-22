وزارة المالية: التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة

2022/02/22 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة.وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة"، لافتاً الى أن استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي أيضاً الى هذه الظاهرة".

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