دولة القانون يكشف عن مواصفات رئيس الوزراء المقبل

2022/02/22 | 09:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..نفى عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الثلاثاء، وجود اتفاق حول تسمية مرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة ، مبينا ان القوى السياسية متفقة على مواصفات رئيس الوزراء دون طرح اسماء.وقال الركابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المباحثات السياسية لم تتطرق الى تحديد المرشح لرئاسة الحكومة لغاية الان “، مبيناً أن “هناك حديث عن […]

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