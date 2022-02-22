سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: روسيا نشرت فيروسا لا لقاح له بعد

2022/02/22 | 09:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين بـ"الفيروس الذي لا لقاح له بعد" واصفا هذه الخطوة بـ"غير القانونية وغير الشرعية"، وذلك في كلمة له أمام مجلس الأمن مساء الإثنين.

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