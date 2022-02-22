دبلوماسي بحريني: الموساد الإسرائيلي موجود في البلاد ضمن شراكة أمنية

2022/02/22 | 09:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر دبلوماسي بحريني رفيع بأن جهاز الموساد الإسرائيلي موجود في بلاده ضمن إطار "التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين".

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