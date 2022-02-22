المثنى.. افتتاح مركز إسعاف فوري على الطريق الدولي

2022/02/22 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الحكومة المحلية في المثنى، اليوم الثلاثاء، افتتاح مركز الإسعاف الفوري على الطريق السريع ضمن حدود المحافظة.وذكر ديوان محافظة المثنى في بيان، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “المشروع سيوفر السرعة في التعامل مع الحوادث المرورية ونقل المصابين إلى المستشفيات”.وأضاف ان “المركز يتكون من طابقين ويحتوي على مرآب لسيارات الإسعاف، وقاعات للإسعافات […]

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افتتاح مركز إسعاف فوري على الطريق الدولي أولاً على ايرث نيوز.

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