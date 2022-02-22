الاطار يكشف عن تفاهمات مع التيار الصدري.. لا حكومة دون هذا الامر - عاجل

2022/02/22 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، اليوم الثلاثاء، بانه لن تتشكل الحكومة المقبلة دون توحيد البيت الشيعي.

وقال جدعان في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" تشكيل الحكومة المقبلة سيحتاج بعض الوقت لانضاج التفاهمات السياسية بين مختلف القوى لحل كل الاشكاليات التي تعترض مسار المشهد العام مؤكدا بان نهاية شهر نيسان المقبل ربما تكون بداية اعلان تشكيلها وسيكون الاطار جزء منها".

واضاف، ان" الاطار ماض في تشكيل تحالف يضم من 130-140 نائب خاصة مع قرب انضمام اكثر من 20 نائب مستقل للتحالف"، مؤكدا بانه "لايمكن تشكيل الحكومة المقبلة دون توحيد البيت الشيعي".

واشار الى وجود" تفاهمات بين الاطار والتيار الصدري حيال ملفات هامة سيتم اعلان نتائجها قريبا"، مبينا ان "جهود دفع الامور للامام مستمرة وتشكيل حكومة قوية بمشاركة كل الاطراف السياسية امر ضروري خاصة مع التحديات التي تواجه البلاد".

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