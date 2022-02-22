جنايات الرصافة تحكم بالأعدام بحق مدانين أثنين لارتكابهما جرائم قتل

2022/02/22 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداداصدرت محكمة الجنايات المركزية في الرصافة، اليوم الثلاثاء، حكماً بالأعدام بحق مدانين أثنين لارتكابهما جرائم قتل في المحافظة.

وذكرت جنايات الرصافة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة الجنايات المركزية في الرصافة اصدرت حكماً بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل عمد".وأضافت أنه "بعد اكمال التحقيق معهما في مديرية مكافحة اجرام بغداد تم احالة المتهمين مع الاوراق التحقيقية اصوليا الى محكمة الجنايات المركزية وصدر الحكم بحقهما وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزائهما العادل وفق القانون".

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