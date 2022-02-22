ارتفاع أسعار الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2022/02/22 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بمحافظات الوسط والجنوب حسب ما سجلتها بورصة الكفاح والصيرفات المحلية.وبلغ سعر الشراء 146.500 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر البيع 147.250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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