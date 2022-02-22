2022/02/22 | 10:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم العشرات من المتظاهرين الغاضبين، اليوم الثلاثاء، على اغلاق حقل الناصرية النفطي في محافظة ذي قار.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “عشرات المحتجين من العشائر المحيطة بحقل الناصرية النفطي اغلقوا الحقل، كما منعوا الموظفين من الدخول اليه”.وأضاف المراسل، أن “هذه الخطوة جاءت لعدم الاستجابة لمطالب تعيين ابنائهم”.

ظهرت المقالة محتجون غاضبون يغلقون حقلاً نفطياً في ذي قار لهذا السبب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون غاضبون يغلقون حقلاً نفطياً في ذي قار لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون غاضبون يغلقون حقلاً نفطياً في ذي قار لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).