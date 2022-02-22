لماذا لا ينصح بحفظ التوابل والبهارات في الثلاجة..؟

2022/02/22 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..وفقا لموقع WeChat الصيني لا ينصح بحفظ التوابل والفواكه الاستوائية والخضروات المخللة في الثلاجة.ويشير كاتب الموضوع، إلى أن الكثيرين ينظرون للثلاجة كخزانة يمكن وضع فيها كل شيء.ولكن هذه نظرة غير صحيحة وقد تشكل خطورة على الحياة.ويضيف، أولا ، من الخطأ حفظ التوابل والبهارات في الثلاجة، مثل اليانسون والفلفل، لأنها في […]

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