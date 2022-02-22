أبو نصر الفارابي من العلماء الألمعيين الذي يعدون فخراً للإنسانية - مصطفى العبد الله الكفري

2022/02/22 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري Table of Contentsنشأة الفارابي وبداياته: 2الفارابي المعلّم الثاني ( الأستاذ الثاني )، بعد الفيلسوف اليوناني أرسطو المعلّم الأول: 3الحرية العلمية مقيدة بقيود لا يمكن تجاهلها: 4الفارابي المعارض والموسيقي: 5إيمان الفارابي بوحدة الحقيقة: 6نظرية الفارابي في الوجود: 6فلسفة الفارابي السياسية والأخلاقية: 7العلاقة بين الفيلسوف والنبي: 7الوجود بالفعل والوجود بالقوة : 8

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