عن ما هو موجود و ما ينبغي أن يكون - احمد المغربي

2022/02/22 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_المغربي يظل فهم الواقع كما هو ضرورة ملحة لا تنحصر في الحياة السياسية بل تشمل الحياة كلها إلا أن الشروخ العميقة تبدأ بالظهور حين ننتقل للضرورة الأكثر أهمية التي تتجلى في "ما بعد فهم الواقع كما هو" و لتحديد دور الانسان فيه و يمثل حاملو راية "ما هو موجود" الادعاء الواقعي مقابل حاملي راية "ما ينبغي أن يكون" المتهمين بالطوباوية و مع ذلك فنظرا لأن الواقع يثبت بشكل قاطع أن المسألة لا يمكن أن تُختزل في طرف محق مق ......





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