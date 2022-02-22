هوبزبوم والتاريخ ... جدل ومعرفة - الجزء الاول. - ياسر جاسم قاسم

2022/02/22 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_جاسم_قاسم هوبزباوم و التاريخ ...



جدل ومعرفة .....



انطلق في هذا المقال من قول لهوبزبوم في محاضرة القاها سنة 1993 في جامعة "اوربا الوسطى" في بودابست تحت عنوان " التهديد الجديد للتاريخ" يقول" اذا لم يكن هنالك ماض مناسب فان بالامكان دائما اختراعه" هذا وهو يقصد به تاريخ دول او قوميات واثنيات وطوائف او ماشابه، لذلك تحاول بعض الدول التي هي بتمثلاتها الحاضرة جغرافيا وسياسيا، تعتبر دولا حديثة النشأة وحتى شعو ......





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