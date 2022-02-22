القضاء يصدر حكما بالإعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل في بغداد

2022/02/22 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اصدار مجلس القضاء الاعلى حكما بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “محكمة الجنايات المركزية في الرصافة اصدرت حكما بالأعدام بحق مدانيين أثنين بجرائم قتل عمد وبعد اكمال التحقيق معهما في مديرية مكافحة اجرام بغداد“.واضاف البيان انه “تمت احالة المتهمين مع الاوراق التحقيقية اصوليا […]

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