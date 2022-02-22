محتجون يغلقون حقلا نفطيا غربي ذي قار

2022/02/22 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..أغلق محتجون ، اليوم الثلاثاء، حقل الناصرية النفطي غربي محافظة ذي قار، وقطع الطرق المؤدية إليه، مطالبين بالتعيين لابناء العشائر المحيطة بالحقل.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من العشائر المحيطة بحقل الناصرية النفطي في منطقة الكطيعة، اقدموا صباح اليوم، على اغلاقه لعدم الاستجابة لمطالبهم بتعيين أبنائهم.وأشار الى ان، المعتصمين منعوا […]

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