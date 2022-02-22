2022/02/22 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" سعر صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الثلاثاء، (22 شباط 2022)، بحسب رصد مختصين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بغداد - بورصة الكفاح

146,600

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السعر التقريبي في صيرفات بغداد

شراء

146,000

بيع

147,000

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البصرة - بورصة

146,500

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اربيل - بورصة

146,800

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الموصل - بورصة

147,000

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السليمانية - بورصة

147,000

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السماوة

146,500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في البورصة المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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