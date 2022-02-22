2022/02/22 | 10:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الاسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 146750 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

ظهرت المقالة أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في الأسواق المحلية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في الأسواق المحلية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في الأسواق المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).