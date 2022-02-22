نائب: الإقليم لم يلتزم بموازنة 2021 والبرلمان عازم على محاسبة المقصرين

2022/02/22 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد راضي، ان إقليم كردستان لم يلتزم بفقرات موازنة 2021 فيما يتعلق بتسليم وردات النفط، لافتا الى ان البرلمان عازم على محاسبة من خالف فقرات الموازنة.وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “قانون الموازنة العامة لعام 2021 يحتم على الإقليم إعادة جميع الأموال التي صدر بها النفط الى […]

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