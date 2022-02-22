بحوزتهم مخدرات و'رمانة يدوية'.. الإطاحة بثلاثة متهمين بـ'الارهاب' في الانبار (صور)

2022/02/22 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بثلاثة متهمين بـ"الارهاب" في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناءَ على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية واستمرارا لعملياتها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الارهابي، واستنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة تمكنت مفارز الشعبة وباشراف ميداني من قبل مديرها من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة احمد الصداك بالانبار، من قبل قوه مشتركه الفوج الاول والفوج الثاني لواء ٣٨ وهو من المؤشرين في قاعدة البيانات لكونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

وأضاف البيان، انه "بناء على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بملاحقه عصابات الجريمة المنظمة وباشراف ميداني من مدير شعبة استخبارات وامن فق١٠ قامت قوة مشتركة من ف١ ل٣٨ وفصيل استطلاع اللواء و قسم مخدرات والشؤون العقلية الرمادي حيث تم القاء القبض ع المتهم تحسين خميس عبيد جاسم وبالجرم المشهود وبحوزته ٥٠٠ حبة مخدرة ورمانة يدوية وهو من تجار المخدرات في منطقة الرمادي ابو طيبان".واشار الى انه "بناء على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بملاحقة عناصر عصابات داعش الأرهابي وبأشراف ميداني من قبل مدير شعبة استخبارات وامن فق١٠ ومن خلال متابعة عمل السيطرات وتدقيق أسماء المطلوبين ضمن قاطع المسؤلية، تم القاء القبض على المتهم م(حمد جاسم محمد حبيب الحلبوسي) الانبار_قضاء الفلوجة /منطقة الجولان في سيطرة التحدي كونة مطلوب ضمن قاعدة بيانات فرقتنا".ولفت البيان الى انه "تم تسليم المطلوبين الى جهة الطلب بموجب وصل استلام رسمي".

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