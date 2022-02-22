بلينكن يدين خطوات موسكو الأخيرة بأشد العبارات

2022/02/22 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن تحرك روسيا للاعتراف بـ "استقلال" ما يسمى بالجمهوريات التي يسيطر عليها وكلائها يعد "أمرا متوقعا ومخزيا".

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