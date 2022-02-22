الاستخبارات تطيح بعنصر داعشي في الانبار

2022/02/22 | 10:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، القبض على احد الارهابيين في سيطرة احمد الصداك بالانبار.وذكر بيان للخلية، تلقت /المعلومة/ نسخة منه أنه “استنادا الى معلومات دقيقة تمكنت مديرية إلاستخبارات العسكرية من خلال شعبة استخبارات الفرقة العاشرة، من القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة احمد الصداك بالانبار، بالتعاون مع قوة مشتركة من الفوجين […]

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