الكهرباء تعلن عن خطتها بشأن الزيارة الرجبية.. هذه المناطق مستثنى من القطع المبرمج

2022/02/22 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، جاهزية ملاكاتها وقطاعاتها لخدمة زائري المدن المقدسة واستثناء مدينة الكاظمية المقدسة شمالي العاصمة بغداد والطرق المؤدية اليها من القطع المبرمج طيلة ايام الزيارة"بمناسبة احياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.

وقال الناطق الرسمي للوزارة احمد موسى العبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تنفيذاً لتوجيهات المكلف بمهام وزير الكهرباء عادل كريم ، تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة السيد وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، ومدير عام شركة توزيع كهرباء بغداد، ومديري الفروع التابعة له، الى جانب مدير عام الشركة العامة لإنتاج المنطقة الوسطى، ومدير عام نقل المنطقة الوسطى، وتم منحهم صلاحيات التنسيق مع الجهات الامنية والدوائر الخدمية الساندة لإدامة عمل منظومة الطاقة الكهربائية، لإنجاح زيارة مرقد الامام موسى الكاظم عليه السلام".

وبين انه "تم استنفار ملاكات دوائر التوزيع وخطوط نقل الطاقة لإجراء الصيانات على شبكات التوزيع والانارة لمدينة الكاظمية المقدسة والطرق المؤدية اليها، كما وتم “تخصيص مفارز صيانة جوالة تعمل على مدار اليوم في المناطق والطرق الرئيسة تكون مستعدة ومتأهبة للتدخل لمعالجة اي طارئ، فضلا عن صدور أوامر بوضع آلية عمل مشتركة مع كافة الدوائر والهيئات الخدمية الأخرى كالصحة والدفاع والداخلية والامانة والبلديات”كجهات ساندة لعمل الوزارة".

يذكر ان جميع هذه الجهود تصب في هدف واحد الا وهو انجاح الخطة الخدمية التي وضعت من قبل غرفة العمليات والخاصة بتأمين وإنجاح الزيارة المليونية للعتبات المقدسة في محافظة بغداد والمحافظات الاخرى.

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