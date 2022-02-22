على المسؤولين في الدولة المشاهدة والاستماع إلى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة التي ازدحمت بآلام ومآسي الشعب - فلاح أمين الرهيمي

2022/02/22 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي من أجل أن تتفاعل الدولة وتبني علاقات احترام وثقة مع الشعب أن توثق وتوطد علاقات جيدة مع الشعب وتقديم خدمتها وإنجازاتها الإيجابية له وتجاوز السلبيات التي تحدث له أيضاً ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة تعتبر المرآة التي تمثل الشعب وتعكس جميع معاناته ومشاكله وتصورها بمصداقية من خلال ما تنشره والمفروض بمسؤولي الدولة مشاهدة ذلك من خلال ما تنشره وسائل الإعلام عن ذلك وتنشر صورها.



كان في عهد ......





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