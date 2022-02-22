مِن سانتياغو إلى بوغوتا... معالم فجْر لاتيني - علي فرحات

2022/02/22 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_فرحات تنتظر واشنطن أيّامٌ صعبة في أميركا الجنوبية، حيث بدأت حصد ما زرعته هناك من استعمار متوحّش قتَل أحلام اللاتينيين على مرّ عقود.



ومع تسارع التوقّعات بأن تشهد كلّ من البرازيل وكولومبيا، الدولتَين الشديدتَي الأهمية والخطورة على مصالح الإمبراطورية، تحوّلات كبرى في العام الجاري عنوانها عودة اليسار تحت راية لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وغوستافو بيترو، تتزايد الآمال بأن تكون 2022 سنة طرد الأميركيين من ال ......





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